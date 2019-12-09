Rusya’ya ağır ceza

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (Wada), Rusya'yı doping nedeniyle tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti

WADA, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi yönünde karar aldı.

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan toplantıda 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi’nin Rusya’ya yönelik tavsiyesini onayladı.

WADA'nın kararının ardından, Rus sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sadece doping testinden geçerek "temiz kağıdı almaları" halinde Olimpiyat bayrağıyla yarışabilecek.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın bu kararı doğrultusunda, Rusya dört yıl boyunca büyük uluslararası etkinliklere katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak.

WADA’nın kararı; kıtasal olduğu için Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Avrupa Şampiyonası’nın dört maçına ve 2021 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilmesini kapsamıyor.

Ancak Rusya, 2022'de Katar’da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.