banner107
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
71 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
12 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
83 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
350 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
567 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
49 0
14 0
banner82
banner147

Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova

banner27

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı

Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova
banner137

Ligin 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit ile karşı karşıya geldi.

Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.

Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip Spartak Moskova'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.