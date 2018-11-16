banner107
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
58 0
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
88 0
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
41 0
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
22 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
299 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
33 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
167 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
50 0
banner82

Rooney'nin veda maçında İngiltere'den ABD'ye fark

banner27

İngiltere, Wayne Rooney'nin milli formayı 120. ve son kez giydiği karşılaşmada ABD'yi 3-0 mağlup etti.

banner210
Rooney'nin veda maçında İngiltere'den ABD'ye fark
banner192

İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'ndaki özel maçta ABD'yi konuk etti. İngiltere, Lingard, Alexander-Arnold ve Wilson'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kariyerine Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da devam eden Wayne Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'ndaki jübilesi için sahaya çıktı.

Mücadelenin 58. dakikasında oyuna giren 33 yaşındaki Rooney, 120. kez milli formayı giydi. Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.