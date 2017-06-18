Ronaldo yol ayrımında

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile yollarını ayırmak istiyor

İspanya basını, vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid ile yollarını ayırmak istediği yönünde haberler yer alırken, kulübün yıldız oyuncuyu 400 milyon euro karşılığında serbest bırakabileceğini ileri sürdü.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid ile bağlarını koparmak istediği yönünde Portekiz'in A Bola gazetesinde yayınlanan haber, büyük yankı uyandırdı.

Haberde, Madrid Savcılığı'nın kendisine karşı açtığı vergi kaçakçılığı davasına öfkelenen Portekizli yıldızın, Real Madrid ile yollarını ayırmak istediği iddia edilmişti.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca ve AS gazeteleri de Ronaldo'nun huzursuz günler yaşadığına dikkat çekerek, ayrılığın gerçekleşebileceği haberini sayfalarına taşımıştı.

Marca Gazetesi'ne göre; Real Madrid, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'yu 400 milyon euro karşılığında serbest bırakabilir.

Avrupa'dan sadece Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın ulaşabileceğini yazan gazete, Çin kulüplerinin de konuyu çok yakından takip ettiğini ileri sürdü.