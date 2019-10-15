Ronaldo yine tarih yazdı

Cristiano Ronaldo, EURO 2020 elemelerinde Ukrayna’ya gol atarak 700’ler kulübüne girdi. Portekizli futbolcu, tarihte bunu başaran 6. futbolcu oldu

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor.

Son 14 sezonda 20 ve üstünde; son 9 sezonda ise 40 ve üstünde gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcu 700’ler kulübüne girdi.

Ronaldo, kulüp ve A milli takım kariyerinde 700 gol atmayı başardı.

Ronaldo, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118, Juventus'ta 32, Sporting Lizbon'da 5 kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla ise 162 maçta 95 kez rakip kalecileri çaresiz bıraktı.

Listenin ilk sırasında rakip ağları 800'den fazla havalandıran Josef Bican var.

Avusturyalı futbolcuyu, 772 golle Romario izledi.

Brezilyalı efsaneyi 767 gollü Pele, 746 gollü Puskas ve 735 gollü GerdMüller takip etti.

Bu beş futbolcudan dördü 1979'dan önce futbol oynamıştı.

Romario ise 1988'de başlayan profesyonel kariyerini 2007 yılında 41 yaşındayken sonlandırmıştı.