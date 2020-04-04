Ronaldo yıllık kazancıyla tarihe geçti

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo futbolda olduğu gibi para kazanmakta da çok başarılı. Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Portekizli yıldızın yıllık kazancının bir milyar doları geçen ilk futbolcu olduğunu yazdı

Cristiano Ronaldo yıllık kazancıyla dudak ısırttı. Ünlü Forbes dergisi, Portekizli yıldızın ne kadar para kazandığına dair detaylı bir haber yaptı.

Dergi Ronaldo için 'İlk milyar dolarlık futbolcu' ifadesini kullandı. Yıldız oyuncunun sponsorluk gelirleri ve Juventus'tan aldığı maaşlarla birlikte, aktif sporcular arasında, boksör Floyd Mayweather ve golfçü Tiger Woods'dan sonra en çok kazanan üçüncü isim olduğu belirtildi.

Ronaldo böylece yıllık kazancıyla Messi ve Neymar'ı geride bıraktı. Forbes dergisi ayrıca toplam gelirinin yanısıra marka değeri olarak da Ronaldo'nun Messi ve Neymar'ın önünde olduğunu yazdı.

35 yaşındaki futbolcu, yıllık gelirinin büyük kısmını reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımlarından elde ediyor.

Dünya genelinde yaptığı yardımlarla takdir toplayan Ronaldo, koronavirüs nedeniyle gelirleri düşen Juventus'a destek olmak için maaşında 4 milyon euro indirim yapmıştı.