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Ronaldo rekora doymuyor

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Art arda 7 Serie A maçında gol atan 34 yaşındaki futbolcu, 2005 yılından beri bunu başaran ilk Juventuslu oyuncu oldu

Ronaldo rekora doymuyor

Juventus'un Parma'yı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golleri atan Portekizli yıldız, yine önemli bir istatistik yakaladı.

Üst üste yedinci Serie A maçını da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, 2005'ten bu yana bunu başaran ilk Juventuslu oldu.

Ronaldo, böylece David Trezeguet'nin rekorunu da egale etti.

Bu sezon Serie A'daki gol sayısını 16'ya çıkaran 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 14 sezonun her birinde en az 15 gol atan tek oyuncu konumunda...

Ronaldo attığı 129 golle de Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 

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