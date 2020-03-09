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Ronaldo kariyerinde bir eşiği daha geçti

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde önemli bir güne imza attı. Torino ekibinin, Inter ile kozlarını paylaştığı mücadelede forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin 1000. maçına çıktı

Ronaldo kariyerinde bir eşiği daha geçti

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Inter karşısında sahada yer alan Portekizli yıldız, kariyerinde bir eşiği daha geride bıraktı. 35 yaşındaki futbolcu, 1000. maçına çıktı.

Ronaldo, Milano ekibini 2-0 yendikleri mücadelede 1 asiste imza attı.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giyen Portekizli yıldız, bu takımlarla toplamda 836 maça çıktı. Ronaldo, milli takım düzeyinde de 164 kez sahada yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 725 kez fileleri sarsan 35 yaşındaki futbolcu, 251 sefer de gol pası verdi.

Portekizli yıldız, bu süreçte 31 kupa ve 5 de Ballon d'Or (Altın Top) sevinci yaşadı.

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