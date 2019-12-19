Ronaldo fizik kurallarına meydan okuyor

Cristiano Ronaldo, fizik kurallarına meydan okumaya devam ediyor. Sampdoria karşısında takımını galibiyete taşıyan Portekizli yıldız, gol vuruşunu 2 metre 56 santimetre yükseklikte yaparak imkansızı başardı

İtalyan Ligi'nin 17'inci haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına çıktı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta Torino ekibi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte MaurizioSarri'nin öğrencileri, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun galibiyeti getiren golü damgasını vurdu.

Mücadele 1-1 devam ederken sahneye çıkan Portekizli yıldız, AlexSandro'nun yaptığı ortada adeta havada asılı kaldı.

Kafa vuruşu yapmak için 71 santimetre zıplayan 34 yaşındaki futbolcu, topla buluştuğunda ise yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikteydi.

Cristiano Ronaldo bu müthiş golle birlikte 2019 - 2020 sezonunda ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.