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Ronaldo fizik kurallarına meydan okuyor

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Cristiano Ronaldo, fizik kurallarına meydan okumaya devam ediyor. Sampdoria karşısında takımını galibiyete taşıyan Portekizli yıldız, gol vuruşunu 2 metre 56 santimetre yükseklikte yaparak imkansızı başardı

Ronaldo fizik kurallarına meydan okuyor

İtalyan Ligi'nin 17'inci haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına çıktı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta Torino ekibi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte MaurizioSarri'nin öğrencileri, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun galibiyeti getiren golü damgasını vurdu.

Mücadele 1-1 devam ederken sahneye çıkan Portekizli yıldız, AlexSandro'nun yaptığı ortada adeta havada asılı kaldı.

Kafa vuruşu yapmak için 71 santimetre zıplayan 34 yaşındaki futbolcu, topla buluştuğunda ise yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikteydi.

Cristiano Ronaldo bu müthiş golle birlikte 2019 - 2020 sezonunda ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.

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