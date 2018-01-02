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Ronaldo'dan gövde gösterisi

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Cristiano Ronaldo, sosyal medyada gövde gösterisi yaptı. Portekizli yıldız, hayranlarını mest eden ve rakiplerini kıskandıran paylaşımı ile dikkat çekti

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Ronaldo'dan gövde gösterisi
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Cristiano Ronaldo, kariyerindeki bireysel başarıları fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdi.Portekizli yıldız, ödülleri ile birlikte olduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

32 yaşındaki futbolcu, hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Ronaldo fotoğrafın altındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Madeira sokaklarında oynayıp , futbolun zirvesine çıkmayı hayal ederken; böyle bir fotoğraf çektirebileceğimi, aklımdan geçirmezdim. Bu anı aileme, dostlarıma, takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım ve çok şey öğrendiğim teknik direktörlerime, kulüp ve milli takım çalışanlarına ve taraftarlarıma ithaf ediyorum. Bu kupalar aynı zamanda sizin"

Cristiano Ronaldo'nun kupalı paylaşımı, 1 buçuk milyonu aşkın takipçisi tarafından beğenildi.

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