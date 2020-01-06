Ronaldo 2020’ye hat-trick ile başladı

İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Cagliari'yi 4-0'lık skorla geçti

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Juventus evinde Cagliari’yi Ronaldo’nun 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta 4-0 yendi. Mücadelenin 49. dakikasında sahneye çıkan Ronaldo 67 ve 82. dakikada attığı gollerle 2020 yılının ilk hat-trickini yapmış oldu. Milli futbolcumuz Merih Demiral maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla ligde puanını 45'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon beşinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Cagliari ise 29 puanla 6. sırada kendine yer buldu.