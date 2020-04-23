Romanya futbolu Antalya'ya geliyor

Romanya Futbol Federasyonu ligde kalan maçların nasıl oynanacağı konusunda 14 kulüple yaptığı toplantıda maçların Antalya'da oynanabileceğini konuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine ara verildi. Romanya, küresel salgının etkilerinin hissedildiği ülkeler arasında yer alıyor.

Romanya futbol federasyonu ile 14 kulübün yetkilileri, liglerin nasıl tamamlanacağı konusunda bir video konferans gerçekleştirdi.

Play-Off ve Play-Out etaplarına geçilen Romanya'da, kulüplerin 3 haftalık kamp sürecini Antalya'da geçirmesi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Toplantıda öncelik ligin Romanya'da bitirilmesi olarak belirlense de kalan maçların Antalya'da oynanmasına yönelik görüş büyük oranda kabul gördü.

Antalya'nın koronavirüs salgını çerçevesinde güvenli kabul edilebileceğinin vurgulandığı toplantıda, takımların uygun fiyatlara konaklayabilecekleri de aktarıldı.

15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal olan Romanya'da hedef, liglerin 6 - 26 Haziran tarihleri arasında oynanması yönünde.