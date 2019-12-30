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Roma el değiştiriyor

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İtalyan basınında yer alan haberlere Milli yıldızlar Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği sarı kırmızılılar el değiştiriyor

Roma el değiştiriyor

Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, vatandaşı Dan Friedkin'e devredecek.

Friedkin'in, Roma'yı satın almak için toplam 800-900 milyon avro civarında bir bedel ödeyeceği konuşuluyor.

Bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde hızlandığı, satış işleminin ocak ayının ilk günlerinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

2011'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Yeni Başkan, Roma'nın 11 Ocak'ta sahasında Juventus’a karşı oynanacağı maçı tribünlerden izleme şansını bulacak.

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