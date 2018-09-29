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Roma derbisinde gülen Roma oldu

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Roma derbisinde gülen Roma oldu
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Serie A'nın 7. haftası, Roma derbisiyle açıldı. Olimpiyat Stadı'nda Lazio'yu konuk eden Roma, 45. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Lazio, 67. dakikada Ciro Immobile'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Roma, 71. dakikada Aleksandar Kolarov, 86. dakikada Federico Fazio'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Roma, 11 puan ve maç fazlasıyla ligde 5'inci sıraya yükseldi. Lazio ise 12 puanla 4'üncü sırada kaldı.

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