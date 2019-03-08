Roma'da yaprak dökümü

Teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollarını ayıran Roma'da bir ayrılık daha yaşandı. Sportif Direktör Monchi, görevinden resmen ayrılırken yerine Massara getirildi

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun ardından bir flaş istifa daha geldi. İtalyan kulübü, sportif direktör Monchi ile de yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol futbol adamına hizmetleri için teşekkür edilirken, sportif direktörlük görevine Fredic Massara'nın getirildiği bildirildi.

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini çok sık duyuran 50 yaşındaki Monchi, özellikle Sevilla’da uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncu ve seçilen teknik direktörlerde kilit rol oynamıştı. Sevilla, Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı dönemde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası kazandı. Fakat bu başarılar Roma’da gelmedi. Öte yandan İtalyan basını, Roma'da yeni teknik direktörün Claudio Ranieri olacağını iddia ederek, İtalyan teknik adamın bu sabah Roma'ya geldiğini yazdı. 67 yaşındaki Ranieri, son olarak İngiltere'nin Fulham takımını çalıştırmış ve 28 Şubat'ta görevden alınmıştı.