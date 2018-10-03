banner107
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
16 0
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
12 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
253 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
238 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
118 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
22 0
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
342 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
135 0
banner82
banner147

Roma'da Cengiz Ünder rüzgarı

banner27

Roma’da futbol yaşamına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, kulübü ile bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı

Roma'da Cengiz Ünder rüzgarı
banner192

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu hafta hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans ile alkış topladı. Sahada kaldığı süre boyunca skora da etki eden Ünder, dikkatleri üzerinde topluyor. 

İtalya Ligi'nde son hafta forma giymeyen genç futbolcu, 6. haftada Frosinone’yi evlerinde 4-0 mağlup ederken karşılaşmayı 1 gol, 1 asist ile tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasındaki Viktoria Plzen maçında da rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 

Roma ile bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 7 müsabakaya çıkan Cengiz Ünder, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

Genç futbolcu, Serie A'de geri kalan 8 haftada 5 kez forma giydi. 4 kez ilk 11'de görev alan yıldız futbolcu, 363 dakikada sahada kaldı. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maça ilk 11'de başladı ve 167 dakika süre aldı.  

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.