banner107
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
0
banner82
banner147

Roma, Cengiz Ünder’i bırakmayacak

banner27

"Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Cengiz Ünder Roma'da kalacak." bu açıklama Roma Sportif Direktörü Monchi'den geldi

Roma, Cengiz Ünder’i bırakmayacak
banner192

Roma, ortaya koyduğu oyunla devlerin transfer listesine giren milli futbolcu Cengiz Ünder'i göndermemekte kararlı.

Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalya basınında yer alan açıklamasında transfer tekliflerine kapıları kapattı.

Monchi, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.

Cengiz’i transfer etmek isteyen kulüpler arasında, Arsenal, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham bulunuyor.

İngiliz ekibi Tottenham daha önce Cengiz Ünder için Roma'ya 58 milyon Avro teklif verdiğini açıklamıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.