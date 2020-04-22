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Roma Cengiz Ünder'i satmak istiyor

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İtalyan basınınına göre Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın Kluivert'ı tercih etmesi nedeniyle transferi gündeme gelen Cengiz Ünder'e İngiltere, İspanya ve İtalya'dan talipler var

Roma Cengiz Ünder'i satmak istiyor

Avrupa'da henüz sezonlar sona ermedi ancak kulüpler bu dönemi transfer girişimleri ile değerlendirmeye çalışıyor.

Roma kulübü Cengiz Ünder'in yaz aylarında iyi bir bedele satarak transfer bütçesinde önemli bir kazanım elde etmek istiyor.

İtalyan Calciomercato gazetesinin haberine göre son aylarda bekleneni veremeyen 22 yaşındaki futbolcu yüksek teknik becerileri nedeniyle iyi bir piyasa değerine sahip.

Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın Kluivert'i tercih etmesi ve Carles Perez'i de bir diğer seçenek olarak görmesi nedeniyle Ünder'in kulüpteki defteri kapanabilir.

Napoli Teknik Direktörü olduğu günden beri onun hücum gücünde önemli bir aktör olduğunu düşünen Everton Teknik Direktörü Ancelotti ay yıldızlı oyuncu için birinci sırada.

Birkaç ay önce kapıyı 40 milyon eurodan açan İtalyan ekibi şimdi İtalya'ya dönmek istediği konuşulan Moise Kean ile takas istiyor.

Cengiz'i İtalya'ya getiren Sportif Direktör Monchi'nin bu kez de milli futbolcuyu ve Florenzi'yi İspanya'ya götürmek istediği iddia ediliyor.

Bir diğer olasılık ise başarılı hücum oyuncusunun İtalya'da kalabileceği.

Napoli ve Milan çeşitli takas artı bonservis bedeli üzerinde teklif yapma hazırlıklarını sürdürüyor.

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