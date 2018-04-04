Roma, Camp Nou'da kendini yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile İtalya'nın Roma takımları karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-1 kazandı.

İspanyol ekibin gollerini 38'inci dakikada De Rossi ve 55'de Manalos kendi kalelerine attı. Barcelona'nın diğer golleri 59'da Pique ve 87'de Suarez'den geldi.

İtalyan ekibin tek golünü ise 80'de Dzeko kaydetti.

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.