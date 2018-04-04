banner107
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
11 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
24 0
10 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
137 0
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
11 0
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
65 0
Gönyeli şampiyonluğa ortak oldu
Gönyeli şampiyonluğa ortak oldu
148 0
Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı
Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı
42 0
banner82
banner147

Roma, Camp Nou'da kendini yaktı

banner27

Roma, Camp Nou'da kendini yaktı
banner137

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile İtalya'nın Roma takımları karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan  mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-1 kazandı. 

İspanyol ekibin gollerini 38'inci dakikada De Rossi ve 55'de Manalos kendi kalelerine attı. Barcelona'nın  diğer golleri 59'da Pique ve 87'de Suarez'den geldi.

İtalyan ekibin tek golünü ise 80'de Dzeko kaydetti.

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.