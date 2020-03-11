Roger Schmidt PSV'de

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra adı sarı-lacivertli kulüple anılan Roger Schmidt, Hollanda Eredevisie ekiplerinden PSV Eindhoven’ın yeni teknik patronu oldu

Hollanda ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Schmidt, yeni görevine önümüzdeki sezondan itibaren başlayacak. PSV Futbol Direktörü John De Jong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Roger, bizim her zaman menajerlik adına listemizin ilk sırasındaydı. Onun takımımıza katıldığını bildirmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

SCHMİDT'TEN İLK AÇIKLAMA

PSV Eindhoven’ın yeni teknik direktörü RogerSchmidt, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin ilk günden son güne kadar gizli bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Alman teknik adam, “Kulübe bir ilgi duyduğum aşikârdı ama futbol felsefeleri konusunda bir bilgim yoktu. ToonGerbrands ve John de Jong ile yapılan görüşmelerde, bu takımın çalışma şeklini net bir biçimde gördüm. Bu görüşmeler sonunda aynı vizyona ve misyona sahip olduğumuzu fark ettim. Sözleşmenin üzerine kalemi koyana kadar görüşmeler konusunda hiçbir bilgi dışarıya sızmadı. Bu konu, bence bu kulüpteki insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu gösteriyor. Benim için güven, başarı için en önemli unsur” ifadelerini kullandı.