banner107
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
43 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
43 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
25 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
289 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
50 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
38 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
448 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
220 0
banner82

Robbie Keane futbolu bıraktı

banner27

banner210
Robbie Keane futbolu bıraktı
banner215

İrlandalı golcü futbolcu Robbie Keane, 38 yaşında aktif kariyerine son verdi.

Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla duyuran 38 yaşındaki Keane, "Güzel geçen 23 yıldan sonra profesyonel futbolculuk kariyerime resmi olarak son veriyorum. Hayatımda bir dönem sona ererken yeni bir macera başlıyor. Kariyerim boyunca ailemi gururlandırdığım ve bu oyunun bana kazandırdığı arkadaşlıklar için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Tottenham, Leeds United, Liverpool, West Ham United, İskoçya'da Celtic, İtalya'da Inter, ABD'de Los Angeles Galaxy ve son olarak Hindistan'da Atletico de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane, kulüp kariyerinde çıktığı 737 maçta 325 gol attı.

Keane, teknik direktör Mick McCarthy'nin yardımcılığını üstleneceği İrlanda Milli Takımı'nda ise 146 kez görev yaptı ve 68 gol kaydetti. Robbie Keane, milli takımın en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.