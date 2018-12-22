River Plate, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers'i 4-0 yenen River Plate, üçüncülüğü elde etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımı ile Arjantin temsilcisi River Plate, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Bruno Zuculini'nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan River Plate, 73 ve 90. dakikalarda Gonzalo Martinez ile 88. dakikada Santos Borre'nin penaltı golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.