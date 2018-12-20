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Rekortmen yüzücüden erken veda

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Kariyerinde 5 olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ABD’li yüzücü Missy Franklin, kronik sakatlığı nedeniyle 23 yaşında emekliye ayrıldı

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Rekortmen yüzücüden erken veda
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Kariyerinde 5 olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ABD’li yüzücü Missy Franklin, kronik sakatlığı nedeniyle 23 yaşında emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını yazdığı mektupla duyuran Franklin, "Çok uzun bir düşünme sürecinin ardından emekliye ayrılmam gerektiğini anladım. Artık hazırım. Çünkü her gün büyük ağrılar çekiyorum. Artık kendimi, eş ve anne olmaya hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç yaşına rağmen tarihin en başarılı yüzücüleri arasında yer alan 23 yaşındaki Franklin, 2016 yılından bu yana omzundan yaşadığı kronik sakatlıkla mücadele ediyor.

Henüz 17 yaşındayken 2012 Londra Olimpiyatları’nda dört, 2016 Rio Olimpiyatları’nda ise bir altın madalya kazanan Missy Franklin, dünya şampiyonalarında ise 11 kez aynı başarıyı tekrarladı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından iki kez yılın sporcusu seçilen Franklin, kadınlar 200 metre sırtüstü kategorisinde 2.04.06’lık derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

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