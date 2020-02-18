banner255
banner69
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
2 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
457 0
 
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
41 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
122 0
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
82 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
41 0
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
23 0
banner374

Reinier'den Real Madrid'e 6 yıllık imza

banner27

Real Madrid'le altı sezonluk sözleşme imzalayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho, çocukluk rüyasını gerçekleştirdiğini, kulüp tarihinin bir parçası olmak istediğini söyledi

Reinier'den Real Madrid'e 6 yıllık imza

Real Madrid, Brezilya'nın Flamengo takımından transfer ettiği 18 yaşındaki Reinier'i, Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıttı.

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Real Madrid'in benimle ilgilendiğini öğrendiğim zaman tarifi olmayan, büyük bir mutluluk yaşadım. Real Madrid dev bir kulüp ve her zaman benim idolüm oldu. Bu forma için her şeyimi vereceğim. Çocukluk rüyamı gerçekleştirdim. Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de olmanın "tarif edilemeyecek bir duygu" olduğunu ifade eden Reinier, geçmişte eflatun-beyazlı formayı giyen Brezilyalı Kaka'yı kendisine örnek aldığını kaydetti.

Bu arada Reinier'in, ilk aşamada Real Madrid'in B takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Castilla takımına dahil olacağı, teknik direktör ZinedineZidane'ın talepleri doğrultusunda zaman zaman A takım ile de antrenmanlara çıkacağı bildirildi.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferi için Brezilya kulübüne 30 milyon euro ödediğini iddia ediyor. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.