banner411
banner69
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
8 0
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
15 0
 
Polis uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı
Polis uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı
370 0
DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
30 0
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
27 0
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
211 0
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
31 0
banner440

Real Sociedad antrenmanlara başlıyor

banner27

Real Sociedad, salı günü küçük gruplar hâlinde çalışmalara başlayacağını açıkladı. Sociedad, koronavirüs salgınından sonra İspanya'da antrenmanlara dönen ilk takım olacak

Real Sociedad antrenmanlara başlıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, yeşil sahalara dönüyor. Bask ekibi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Real Sociedad, böylece koronavirüs salgınından sonra İspanya'da idmanlara dönen ilk takım olacak. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık açısından tüm güvenlik önlemlerinin alınacağının altı çizildi. Buna göre futbolcuların iki ve üçerli gruplar hâlinde çalışacağı ve sosyal mesafeye dikkat edeceği belirtildi.

Ayrıca oyuncular ve teknik heyetin koronavirüs testleriyle düzenli olarak kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Diğer yandan mavi - beyazlı ekip, ülkede liglerin durdurulması nedeniyle bazı ekonomik tedbirler de aldı.

Real Sociedad, maaşlarda yüzde 20 oranında indirime gidilmesi konusunda futbolcularıyla anlaşmaya vardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.