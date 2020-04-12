Real Sociedad antrenmanlara başlıyor

Real Sociedad, salı günü küçük gruplar hâlinde çalışmalara başlayacağını açıkladı. Sociedad, koronavirüs salgınından sonra İspanya'da antrenmanlara dönen ilk takım olacak

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, yeşil sahalara dönüyor. Bask ekibi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Real Sociedad, böylece koronavirüs salgınından sonra İspanya'da idmanlara dönen ilk takım olacak. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık açısından tüm güvenlik önlemlerinin alınacağının altı çizildi. Buna göre futbolcuların iki ve üçerli gruplar hâlinde çalışacağı ve sosyal mesafeye dikkat edeceği belirtildi.

Ayrıca oyuncular ve teknik heyetin koronavirüs testleriyle düzenli olarak kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Diğer yandan mavi - beyazlı ekip, ülkede liglerin durdurulması nedeniyle bazı ekonomik tedbirler de aldı.

Real Sociedad, maaşlarda yüzde 20 oranında indirime gidilmesi konusunda futbolcularıyla anlaşmaya vardı.