Real Madrid’de değişim başlıyor

Kötü bir sezon geçiren ve tüm kulvarlara erken veda eden Real Madrid’de büyük bir değişim yaşanacak. İlk bilgiler gelmeye başladı

Son 4 sezonda 3 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden, Kral Kupası’ndan elenen, ligde zirvenin uzağında kalan ve Barcelona’ya iki maçta da gol atamadan yenilen Real Madrid’de düğmeye basılıyor.

Gözler teknik direktör Santiago Solari’de. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan eski futbolcu Solari’nin sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Fakat genç teknik adamın sezon sonunu görmeyeceği belirtiliyor.

Onun görevi için ilk aday şu an boşta olan ve medya yoluyla sürekli mesaj yollayan Jose Mourinho. İspanya basını daha önce Real Madrid’i çalıştıran Portekizlinin en büyük aday olduğunu yazıyor. Marca, ‘karanlık bir geceden bu takımı sadece bir kişi çıkarabilir: Mourinho’ yazarak başkan Florentino Perez’e mesaj gönderdi.

Bu arada eski başkan Calderon da Zinedine Zidane'e geri dönmesi için bir teklif gittiğini fakat Fransızın kabul etmediği bilgisini verdi.

BALE'İN GELECEĞİ

30 yaş üstünde verim alamadığı birçok futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Real Madrid’de eleştiri oklarının hedefindeki bir diğer isim de Gareth Bale. Rekor fiyatla takıma katılan Galli futbolcu, istikrarsızlığıyla ön planda. Barcelona maçında ıslıklanan futbolcu, menajerinin taraftara karşı sert açıklamalarından sonra daha da zor duruma düştü.

Takımda son dönemde yedek kalan Marcelo ve Isco ile de yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Real Madrid, Ronaldo’nun ayrılışının ardından gol yollarında etkisiz kaldı. Vinicius Jr çok genç ve henüz bekleneni veremedi. Madrid temsilcisinin yeni sezona güçlü bir forvet transferiyle başlaması bekleniyor.