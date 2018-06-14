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Real Madrid yine zirvede

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İspanya'dan Real Madrid, Avrupa'nın sosyal medyada en fazla takipçiye sahip futbol kulübü oldu

Real Madrid yine zirvede
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KPMG Football Benchmark ekibi, "Avrupa Eliti 2018" raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan kulüpleri inceledi.

Real Madrid, Facebook'ta 107,8 milyon, Instagram'da 57,3 milyon, Twitter'da 49,4 milyon olmak üzere toplamda 214,5 milyon takipçiyle listenin zirvesinde yer aldı.

Bir diğer İspanya kulübü Barcelona'nın 211,3 milyon kişiyle ikincilikte bulunduğu sıralamada, İngiltere'den Manchester United, 114,9 milyon takipçiyle üçüncülüğe yerleşti.

Listenin 12'nci sırasında bulunan Galatasaray, 26,1 milyon ile Türk kulüpleri arasında en fazla takipçiye sahip kulüp olarak dikkati çekti. Süper Lig'in son şampiyonunun Facebook'ta 12,9 milyon, Twitter'da 8,7 milyon, Instagram'da da 4,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenerbahçe 19,3 milyon takipçi sayısıyla 15'inci sırada kendine yer bulurken, Beşiktaş 12 milyon takipçiyle 19'uncu sırayı aldı.

Öte yandan sosyal medyada takipçi sayısı bakımından Avrupa'nın en fazla büyüyen kulübü Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Twitter'da yüzde 40, Instagram'da ise yüzde 41'lik artış yakaladı.

KPMG Avrupa Eliti 2018'de yer alan ilk 10 kulübün takipçi sayıları şöyle:

Kulüp

Facebook

Twitter

Instagram

Toplam (milyon)

1.Real Madrid (İspanya)

107,8

49,4

57,3

214,5

2.Barcelona (İspanya)

103,2

52

56,1

211,3

3.M.United (İngiltere)

73,7

19,7

21,5

114,9

4.Chelsea (İngiltere)

47,8

15,1

11,3

74,2

5.B.Münih (Almanya)

45,9

6,1

12,3

64,3

6.Arsenal (İngiltere)

37,9

13,8

11

62,7

7.PSG (Fransa)

34,3

7,8

12,2

54,3

8.M.City (İngiltere)

33,4

10,8

6,6

50,8

9.Liverpool (İngiltere)

31

11,8

6,3

49,1

10.Juventus (İtalya)

32

7,5

9,5

48,9

12.Galatasaray

12,9

8,7

4,5

26,1

15.Fenerbahçe

9,5

6,7

3,1

19,3

19.Beşiktaş

6

4

2

12
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