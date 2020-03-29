Real Madrid, transferde yol haritasını belirledi

İspanyol devi Real Madrid, Paul Pogba için son kez masaya oturacak ve bu transferden sonuç alamazsa Rennes'in 17 yaşındaki yıldız adayı Eduardo Camavinga'yı renklerine bağlayacak

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, yeni sezon öncesinde transfer planını belirledi.

İspanyol ekibi, uzun zamandır peşinde olduğu Paul Pogba için bir kez daha Manchester United'ın kapısını çalacak.

Eflatun beyazlılar, Fransız yıldızda mutlu sona ulaşamaması durumunda ise rotasını Rennes'in dünya futboluna armağan ettiği 17 yaşındaki Eduardo Camavinga'ya çevirecek.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde, Real Madrid'in bu transfer için tüm imkanlarını seferber edeceği belirtildi.

Detaylı analizlere de yer verilen haberde Casemiro'nun yerine orta sahada oyunu çift yönlü oynayabilen bir oyuncu arayan Zinedine Zidane için Camavinga'nın biçilmiş kaftan olduğu da ifade edildi.

Diğer yandan Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Camavinga'nın talipleri arasında Barcelona, Juventus ve Liverpool gibi kulüplerin de yer aldığı konuşuluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle değişmesi beklenen futbol piyasası koşullarında bu transferin nasıl sonuçlanacağı ve genç yıldız için ne kadar bonservisi bedeli ödeneceği ise merak konusu.