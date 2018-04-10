Real Madrid tarih yazma noktasında

Juventus'u illk maçta 3-0 yenen Real Madrid, rövanşta büyük bir sürprize izin vermediği takdirde Şampiyonlar Ligi tarihinde 29. kez yarı finale yükselecek

Eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası şimdiki ismiyle Şampiyonlar Ligi'ni 12 kezle en çok kazanan Real Madrid, bir rekorunu daha geliştirmek üzere. İspanya La Liga ve Kral Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takdirde bir anlamda sezonu kurtaracak. Ancak İspanyol devinin önünde yeni bir rekor kırılmayı bekliyor. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 3-0 yendiği Juventus karşısında rövanşta büyük bir sürprize izin vermediği takdirde Real, tarihinde 29. kez Şampiyonlar Ligi yarı finalisti olacak ve bu alanda kendine ait rekoru geliştirecek. Şampiyonlar Ligi olarak düzenlenmeye başlayan turnuvayı üst üste 2 kez kazanma başarısı gösteren tek ekip olan Real Madrid'in ardından devler arenasında en çok yarı finale çıkan ekip Barcelona oldu. Katalan devi, Real Madrid'in hayli uzağında ve 15'te kaldı. Real Madrid'in ardından 7 kezle kulüpler düzeyindeki Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanan ekip olan Milan ise 12 kez yarı finale çıktı. Bu kupada etkili performans sergileyen bir diğer ekip ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 9 kez yarı finale çıkarken; müzesine 5 kupa götürdü. 6 yıl son 16'yı geçemedikten sonra 2010-11'den sonra sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Real Madrid; son iki yılda ise kupayı kaldırdı.

REAL MADRİD KUPAYI KAZANIRSA DİĞER UNVANLAR DA YOLDA

Real Madrid, bu sezon kupayı kazanması durumunda Devler Ligi'ni üst üste 3. kez kazanacak ve 1976'da Bayern Münih'in ardından bu başarıya ulaşan ilk ekip olacak. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih 1972-73 ile 1975-76 sezonlarında üst üste 4 kez kazanmıştı. Kupayı üst üste en çok kazanan takım unvanını Real Madrid elinde bulunduruyor. Eflatun Beyazlılar, ilk kez 1955-56 sezonunda Şampiyon Kulupler Kupası olarak düzenlenmeye başlanan kupayı üst üste 5 kez kazanmıştı.