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Real Madrid Mendy'yi tanıttı

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Real Madrid, Ferland Mendy'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen imza töreninde 6 yıllık sözleşme imzaladı

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Real Madrid Mendy'yi tanıttı
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Real Madrid, yeni transferlerini basına tanıtmaya devam ediyor.

Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard ve Rodrygo'ya imza attıran Eflatun beyazlılar, Ferland Mendy için de imza töreni düzenledi.

24 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol ekibi, Lyon'a bonservis bedeli olarak 48 milyon euro ödeyecek.

İmza töreninden sonra konuşan Mendy, ''Dünyanın en iyi kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana inanıp, güvenen herkese teşekkür ederim'' dedi.

Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez de, ''Bugün kulübümüz için mükemmel bir gün çünkü Fransa Ligi'nde son iki sezonun en iyi sol beki olarak gösterilen Mendy'i kadromuza kattık'' şeklinde konuştu.

Ferland Mendy ile birlikte Real Madrid, Hazard, Jovic, Militao, Mendy ve Rodrygo transferleri için 303 milyon euro harcamış oldu.

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