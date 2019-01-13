Real Madrid, Kane için servet harcamaya hazırlanıyor

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Tottenham’ın başarılı forvet oyuncusu Harry Kane’yi kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ise dikkat çekici

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gitmesinin ardından hücum hattında oluşan boşluğu dolduramayan Real Madrid, bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı.

AS gazetesinin haberine göre Madrid ekibi, Tottenhamlı Harry Kane için nabız yokladı. Bu sezon çıktığı 30 maçta 20 gol atan ve 6 da asist yapan İngiliz yıldız için Londra temsilcisinin, Real Madrid’den 350 milyon euro istediği iddia edildi.

Neymar'ı geçebilir

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Harry Kane, en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanını da ele geçirecek. Bu unvan halen Neymar'da bulunuyor.

Paris Saint Germain (PSG), 2017 yazında, Brezilyalı yıldız için Barcelona'ya 222 milyon euro ödemişti.