banner255
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
8 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
16 0
 
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
18 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
14 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
131 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
22 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
60 0
banner82

Real Madrid, Kane için servet harcamaya hazırlanıyor

banner27

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Tottenham’ın başarılı forvet oyuncusu Harry Kane’yi kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ise dikkat çekici

banner210
Real Madrid, Kane için servet harcamaya hazırlanıyor
banner215

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gitmesinin ardından hücum hattında oluşan boşluğu dolduramayan Real Madrid, bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı.

AS gazetesinin haberine göre Madrid ekibi, Tottenhamlı Harry Kane için nabız yokladı. Bu sezon çıktığı 30 maçta 20 gol atan ve 6 da asist yapan İngiliz yıldız için Londra temsilcisinin, Real Madrid’den 350 milyon euro istediği iddia edildi.

Neymar'ı geçebilir

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Harry Kane, en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanını da ele geçirecek. Bu unvan halen Neymar'da bulunuyor.

Paris Saint Germain (PSG), 2017 yazında, Brezilyalı yıldız için Barcelona'ya 222 milyon euro ödemişti.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.