Real Madrid iyi başladı

La Liga'da yeni sezonun açılış maçında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti

La Liga'da yeni sezon Celta Vigo-Real Madrid maçıyla başladı. Estadio de Balaidos Stadyumu'nda oynana maçta Real Madrid rakibini 3-1 mağlup ederek yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Madrid ekibinin golleri 12. dakikada Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'den geldi. Celta Vigo'nun karşılaşmadaki tek golünü uzatma bölümünde Iker Losada Aragunde kaydetti.

Maçın 56. dakikasında Real Madrid'de Modric kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid ligin 2. haftasında Valladolid'i konuk edecek. Celta Viga ise evinde Valencia ile karşı karşıya gelecek.