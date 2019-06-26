Real Madrid'in kiralıkları değerine değer kattı

Real Madrid'in geçen sezon kiraladığı on futbolcunun toplam değeri 129 milyon euro'dan 188.5 milyon euro'ya yükseldi

Real Madrid'in kiralık sistemi hem mali açıdan hem finansal açıdan çok iyi işliyor. Kiraladığı on oyuncunun toplam değeri yüzde 46.12 değerinde artış gösterdi. Bu oyuncuların yarısı değerini arttırırken, iki futbolcunun değeri düştü ve diğer üç futbolcunun değeri aynı kaldı.

DEĞERİNİ YÜKSELTENLER

Değerini en çok yükselten futbolcu geçen sezonu Borussia Dortmund`a geçiren ve değerini altı kat arttıran Achraf Hakimi. Faslı futbolcu geçen sezon başında Borussia Dortmund`a 5 milyon euroya mal oldu ve şu an değeri 30 milyon avro. Hakimi de daha önce Carvajal ve Vallejo gibi Bundesliga'da başarılı bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz sezonu Chelsea`de geçiren Kovacic, değerini 30 milyon euro`dan 35 milyon euro`ya yükseltti.

Raul de Tomas ve Odegaard değerlerini 3 kattan fazla bir şekilde yükseltti.

Raul de Tomas`ın değeri, Real Vallecano`da geçirdiği sürede 6 milyon euro`dan 20 milyon euro`ya çıkarken Odeegard da Vitesse`de değerini 4 milyon euro`dan 15 milyon euro`ya çıkardı.

Oscar Rodriguez göreceli olarak değerini en çok arttıran futbolcu. İspanyol orta saha oyuncusu değerini 10 kat arttırarak, 1 milyon euro`dan 10 milyon euro`ya yükseltti. Geçtiğimiz sezonu Leganes`te geçiren futbolcu 31 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

LUNİN VE MAYORAL DÜŞTÜ, JAMES'TE DEĞİŞİKLİK YOK

Ukraynalı kaleci Lunin geçen sezonu Leganes`te geçirdi. Ancak Lunin, yalnızca 5 maçta forma giydi ve değeri 8.5 milyon euro`dan 7.5 milyon euro`ya düştü.

Değerinde en fazla düşüş yaşanan futbolcu Mayoral. Levante formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada yalnızca üç gol atabildi.

Üç oyuncu şu anda Madrid`den ayrıldıkları gibi aynı değerde: Theo Hernandez (Real Sociedad, 15 milyon euro), Lucas Silva (Cruzeiro, 2 milyon euro) ve James Rodriguez (Bayern Münih, 50 milyon euro)

Bayern Münih`te geçirdiği ilk sezonunda değerini 50 milyon euro`dan 80 milyon euro`ya yükselten futbolcu, ikinci sezonunda tekar 50 milyon euro`ya düşürdü