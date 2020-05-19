Real Madrid'in hedefi Haaland ve Mbappe

Real Madrid, yapacağı transferlerle hücum hattını güçlendirmek istiyor. İspanyol devinin listesinde, Kylian Mbappe ve Erling Haaland olduğu iddia edildi

Real Madrid, gelecek sezonun transfer çalışmaları sürdürüyor. Rüya takımı kurmayı planlayan İspanyol ekibi, ilk olarak hücum hattını güçlendirecek.

Eflatun beyazlıların hedefinde ise Kylian Mbappe ve Erling Haaland var.

Paris Saint Germain, birçok kulübün peşinde olan Mbappe’nin bonservissiz bir şekilde ayrılmasını istemiyor.

Bu doğrultuda Fransız kulübünün, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek genç yıldızına iyi bir rakam karşılığında Real Madrid’e gitmesine izin vereceği belirtiliyor.

Mbappe’nin, İspanyol devinde oynama hayalinin olduğu da biliyor.

Eflatun beyazlıların, Erling Haaland transferinde sonuca daha hızlı ulaşması bekleniyor. Real Madrid’in, Norveçli yıldızı kadrosuna katması için serbest kalma bedelini ödemesi yeterli olacak.

19 yaşındaki golcü ile Borussia Dortmund arasındaki anlaşma gereği, Haaland 75 milyon euro karşılığında istediği kulübe gidebilecek.

Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Real Madrid, hücum hattında Hazard, Mbappe ve Haaland üçlüsüne sahip olacak.