banner411
banner69
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
13 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
24 0
 
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
32 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
185 0
GG başladı
GG başladı
83 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
142 0
Kaymaklı futbolcuları serbest
Kaymaklı futbolcuları serbest
728 0
banner440

Real Madrid'in hedefi Haaland ve Mbappe

banner27

Real Madrid, yapacağı transferlerle hücum hattını güçlendirmek istiyor. İspanyol devinin listesinde, Kylian Mbappe ve Erling Haaland olduğu iddia edildi

Real Madrid'in hedefi Haaland ve Mbappe

Real Madrid, gelecek sezonun transfer çalışmaları sürdürüyor. Rüya takımı kurmayı planlayan İspanyol ekibi, ilk olarak hücum hattını güçlendirecek.

Eflatun beyazlıların hedefinde ise Kylian Mbappe ve Erling Haaland var.

Paris Saint Germain, birçok kulübün peşinde olan Mbappe’nin bonservissiz bir şekilde ayrılmasını istemiyor.

Bu doğrultuda Fransız kulübünün, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek genç yıldızına iyi bir rakam karşılığında Real Madrid’e gitmesine izin vereceği belirtiliyor.

Mbappe’nin, İspanyol devinde oynama hayalinin olduğu da biliyor.

Eflatun beyazlıların, Erling Haaland transferinde sonuca daha hızlı ulaşması bekleniyor. Real Madrid’in, Norveçli yıldızı kadrosuna katması için serbest kalma bedelini ödemesi yeterli olacak.

19 yaşındaki golcü ile Borussia Dortmund arasındaki anlaşma gereği, Haaland 75 milyon euro karşılığında istediği kulübe gidebilecek.

Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Real Madrid, hücum hattında Hazard, Mbappe ve Haaland üçlüsüne sahip olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.