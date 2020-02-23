banner255
banner69
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
1 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
51 0
 
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
906 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
118 0
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
753 0
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
27 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
106 0
banner374

Real Madrid'e "El Clasico" öncesi şok

banner27

Real Madrid'e "El Clasico" öncesi şok

Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın kazandığı haftada Levante'ye konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, liderliği Katalan ekibine kaptırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Levante'nin golünü 79. dakikada İspanyol futbolcu JoseLuisMorales kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, haftayı 53 puanla kapattı. Levante ise puanını 32'ye yükseltti.

Başkent ekibi, lider girdiği 25. haftada zirveyi Eibar'ı 5-0 mağlup eden Barcelona'ya kaptırdı. 

La Liga'nın zirvesini direkt etkileyecek ve 1 Mart'ta oynanacak 26. hafta maçında Real Madrid, evinde Barcelona ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan Barcelona-Real Madrid maçı 0-0 sona ermişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.