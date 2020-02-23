Real Madrid'e "El Clasico" öncesi şok

Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın kazandığı haftada Levante'ye konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, liderliği Katalan ekibine kaptırdı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Levante'nin golünü 79. dakikada İspanyol futbolcu JoseLuisMorales kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid, haftayı 53 puanla kapattı. Levante ise puanını 32'ye yükseltti.
Başkent ekibi, lider girdiği 25. haftada zirveyi Eibar'ı 5-0 mağlup eden Barcelona'ya kaptırdı.
La Liga'nın zirvesini direkt etkileyecek ve 1 Mart'ta oynanacak 26. hafta maçında Real Madrid, evinde Barcelona ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan Barcelona-Real Madrid maçı 0-0 sona ermişti.