Real Madrid, Deportivo La Coruna'ya patladı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid ağırladığı Deportivo La Coruna'yı 7-1 yendi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda düşme hattındaki Deportivo La Coruna'yı konuk etti. Maçın 23. dakikasında Adrian Lopez'in golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Eflatun-beyazlıların bu gole cevabı, 32. dakikada Nacho'dan geldi. Real Madrid, karşılaşmanın 42. dakikasında Gareth Bale'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

58. dakikada Gareth Bale, 68. dakikada Luka Modric, 78. ve 84. dakikalarda ise Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle Real Madrid 6-1 öne geçti. 88. dakikada ev sahibi ekibin ilk golünü atan Nacho, skoru 7-1 yaparak mücadelenin sonucunu belirledi.

Üç maç sonra ilk kez kazanan Real Madrid, bu skorla puanını 35'e çıkardı. La Liga'da 9 Aralık'taki Sevilla maçı sonrası ilk kez gol kaydeden Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak, 53. dakikada Celso Borges'in yerine oyuna girdi.