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Real Madrid, Deportivo La Coruna'ya patladı

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid ağırladığı Deportivo La Coruna'yı 7-1 yendi.

Real Madrid, Deportivo La Coruna'ya patladı
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Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda düşme hattındaki Deportivo La Coruna'yı konuk etti. Maçın 23. dakikasında Adrian Lopez'in golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Eflatun-beyazlıların bu gole cevabı, 32. dakikada Nacho'dan geldi. Real Madrid, karşılaşmanın 42. dakikasında Gareth Bale'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

58. dakikada Gareth Bale, 68. dakikada Luka Modric, 78. ve 84. dakikalarda ise Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle Real Madrid 6-1 öne geçti. 88. dakikada ev sahibi ekibin ilk golünü atan Nacho, skoru 7-1 yaparak mücadelenin sonucunu belirledi.

Üç maç sonra ilk kez kazanan Real Madrid, bu skorla puanını 35'e çıkardı. La Liga'da 9 Aralık'taki Sevilla maçı sonrası ilk kez gol kaydeden Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak, 53. dakikada Celso Borges'in yerine oyuna girdi.

Etiketler; #Real Madrid
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