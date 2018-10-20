banner107
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
6 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
590 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
9 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
40 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
31 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
58 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
136 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
49 0
banner82
banner147

Real Madrid'de kötü gidiş sürüyor

banner27

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid, sahasında Levante'ye 2-1 yenildi

Real Madrid'de kötü gidiş sürüyor
banner192

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Levante'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Luis Morales'in golüyle 1-0 öne geçen Levante, 13. dakikada Roger Marti'nin penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Real Madrid, 72. dakikada Marcelo'nun golüyle skoru 2-1'e getirmesine karşın, maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Levante sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Real Madrid, bu sonuçla 14 puanda kalırken, Levante ise puanını 13 yaptı.

Rekor 481 dakikaya çıktı

Levante karşısında yenilgiye engel olamayan Real Madrid, bu maçta gol atamama rekorunu da kırdı.

Julen Lopetegui'nin ekibi, 1984-1985 sezonunda kaydedilen 465 dakikalık gol atamama rekorunu, bu mücadelede 481 dakikaya çıkardı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.