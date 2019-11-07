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Real Madrid, Aslan’ı dağıttı

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Real Madrid, Aslan’ı dağıttı
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Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, Santiago Bernabeu’da Real Madrid’e 6-0 yenildi. Sarı kırmızılar Devler Ligi’nde bu sezon çıktığı dördüncü maçta da gol atamadı.

Karşılaşmaya Real Madrid çok hızlı başladı. 4 ve 7’de Rodrygo’nun attığı gollerle skor bir anda 2-0’a geldi.
14’te Sergio Ramos’un penaltı golüyle fark üçe çıktı. Galatasaray 15 dakikada 3-0 geriye düşerek bir şok yaşadı. İlk yarının skorunu ise Karim Benzema tayin etti: 4-0.
İkinci yarıya Fatih Terim iki değişiklikle başladı. Galatasaray’da ikinci yarının başında Ömer Bayram ve Ryan Donk oyuna girerken, Nzonzi ile Andone oyundan çıktı.
İkinci yarıda Real Madrid, Benzema ve Rodrygo ile iki gol daha buldu ve maçtan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı

Şampiyonlar Ligi’nde dğn gecenin sonuçları:

Paris Saint-Germain – Club Brugge: 1-0

Real Madrid – Galatasaray: 6-0

Bayern Münih– Olympiakos 2-0

Kızılyıldız – Tottenham 0-4

Dinamo Zagreb – Shakhtar Donetsk 3-3

Atalanta – Manchester City 1-1

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid 2-1

Lokomotiv Moskova – Juventus 1-2

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