Real, Hazard için gözünü kararttı

Chelsea'den ayrılmak isteyen Eden Hazard'a Real Madrid talip oldu. İspanyol ekibinin, Hazard için Premier Lig ekibine 135 milyon Avro ödemeyi planladığı iddia edildi

Bu sezon La Liga'da zirvenin 14 puan gerisine düşen Real Madrid devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

Takımı hücum hattına taşıyabilecek ve gol yollarındaki sıkıntıları çözmeye yardımcı olabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen eflatun-beyazlılar Eden Hazard'ı gözüne kestirdi.

İngiliz basını da transfer söylentilerini manşetlerine taşıdı. Haberlerde Real Madrid'in tecrübeli oyuncu için Chelsea'ye 135 milyon Avroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

26 yaşındaki futbolcunun babası Thierry Hazard, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun Chelsea'de forma giymek istemediğini belirterek, transfere açık kapı bırakmıştı.

Eden Hazard ise daha önce basın mensuplarına verdiği demeçte Real Madrid'in rüyalarını süslediğini ifade etmişti..

Transferin 135 milyon Avro'ya gerçekleşmesi durumunda bu Premıer Lig için bir rekor olacak.