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Real Betis transfere doymuyor

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Real Betis transfere doymuyor
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Fekir, Juanmi, Emerson gibi transferlerle dikkat çeken Real Betis, Espanyol'da forma giyen golcü oyuncu Borja Iglesias'ı tam 28 milyon euro karşılığında renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon avronun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Espanyol, Fransız Nabil Fekir, İspanyol Juanmi, Brezilyalı Emerson gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.

Borja Iglesias, geçen sezon Espanyol formasıyla 43 maçta 20 kez ağları sarstı.

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