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Real, Bayern'i evinde devirdi

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Real, Bayern'i evinde devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid’e 2-1 yenildi.

Dev Ligi’nde son iki yılın şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 üstün ayrılarak, Santiago Bernabeu Stadında oynanacak rövanş için büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmada Real Madrid’e avantajı getiren golleri; 44. dakikada Marcelo ve 57. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bayern Münih'in golünü ise 28. dakikada Joshua Kimmich attı.

Bayern Münih'de; Arjen Robben 8. dakikada, Jerome Boateng de 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıktılar.

Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadında oynanacak.

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