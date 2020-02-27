Ramos, rekora koşuyor

Real Madridli SergioRamos, kart konusundaki rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Manchester City maçında oyundan atılan İspanyol futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü kırmızı kartını görerek Zlatan İbrahimovic ve Edgar Davids'i yakaladı

SergioRamos, hırçın futboluyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Manchester City karşılaşmasının 86'ncı dakikasında takımını bir kişi eksik bırakan 33 yaşındaki savunmacı, Real Madrid formasıyla 26 kez kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4'üncü kez kırmızı kart ile cezalandırılan İspanyol futbolcu, Devler liginde en çok saha dışına gönderilen oyuncular arasına adını yazdırdı.

Zlatanİbrahimovic ve Edgar Davids'in de 4 kırmızı kartı var.

Ramos'un kırmızı kart ile ilgili başka alanlarda da rekorları bulunuyor

Ligde 481 maçta 20 kırmızı kart gören İspanyol savunmacı, La Liga tarihinde bu alanda zirvede...

İspanya Milli Takım formasını 170 kez giyen tecrübeli oyuncu, Milli takımda da en çok kart gören isim olarak dikkat çekiyor.

SergioRamos'un kırmızı kart konusunda futbol tarihinin ilk sırasına çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu.

33 yaşındaki futbolcu, 21 kez daha saha dışına gönderilirse 46 kırmızı kart gören Kolombiyalı GerardoBedoya'yı geride bırakacak.