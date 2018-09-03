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Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

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FIFA, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan adayları duyurdu. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ın FIFA Dünya Kupası'nda İran'a karşısında attığı gol ise Puskas ödülüne aday gösterildi

Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday
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FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı yayımlandı.

En iyi erkek futbolcular kategorisinde Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Juventus'a transfer olan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah finale kaldı.

En iyi erkek teknik direktörler arasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan ve Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps ile Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic aday gösterildi.

Yılın en iyi kalecileri arasında Fransa Milli Takımı ve Tottenham'ın file bekçisi Hugo Lloris, Leicester Cityli Kasper Schmeichel ve Real Madrid'den Belçikalı Thibaut Courtois finalde yarışmaya hak kazandı.

Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Norveçli Ada Hegerberg, Alman Dzsenifer Maroszan ve Brezilyalı Marta oldu.

Q7'NİN TRİVELA GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için ise Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta, Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.

Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası’nda İran ile oynanan maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve Portekiz'i 1-0 öne geçirmişti.

Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 Eylül'de yapılacak tören ile belli olacak.

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