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PSG’nin yeni patronu Tuchel

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Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı

PSG’nin yeni patronu Tuchel
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Fransa Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan ve Fransa Lig Kupası'nı kazanmayı başaran Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek beklentileri karşılayamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery'nin sezon sonunda ayrılık kararı almasıyla Fransız temsilcisi, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Tuchel son olarak 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Borussia Dortmund'da görev yapmış ve geçen sezonu dinlenerek geçirmişti.

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