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PSG gol yağdırdı

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Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 8-0 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü

PSG gol yağdırdı
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 21. hafta mücadelesinde lider PSG, orta sıralarda yer alan Dijon'u ağırladı.

PSG, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-0 kazandı. Maçın gollerini 4 ve 15. dakikalarda Angel Di Maria, 21. dakikada Edison Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada Neymar, 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu Neymar, 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı.

Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ise PSG formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan İbrahimoviç'in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada PSG'nin kazandığı penaltıyı Cavani'nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına Neymar'ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

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