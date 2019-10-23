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PSG, Club Bruge'u dağıttı

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PSG, Club Bruge'u dağıttı
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Fransız temsilcisinin ilk golü 7. dakikada yeni transfer Mauro Icardi’den geldi. 61. dakikada ise PSG’nin ikinci golü geldi. Oyuna sonradan giren Mbappe farkı ikiye çıkardı. İki dakika sonra ise perdeyi açan Icardi skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda Mbappe iki gol daha buldu ve PSG sahadan 5-0'lık gaibiyetle ayrıldı. 

PSG’de Neymar forma giymezken Cavani ise maça yedek kulübesinde başladı. Club Brugge’de de eski Galatasaraylı Mbaye Diagne kadroda yoktu.

Bu galibiyetle PSG 3’te 3 yaparak puanını 9’a çıkardı. Henüz galibiyeti bulunmayan Club Brugge ise 2 puanda kaldı.

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