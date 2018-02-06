banner107
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
38 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
19 0
66 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
253 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
62 0
39 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
40 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
201 0
banner82
banner147

Premier Lig’de gündem devre arası

banner27

İngiltere Premier Lig'de devre arasına geçilmesi amacıyla görüşmelerin hızlandırılacağı açıklandı

Premier Lig’de gündem devre arası
banner137

Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve İngiltere Futbol Ligi (EFL) yetkilileriyle devre arasına geçilmesi konusunda aylardır görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yoğun maç trafiğini azaltmak ve futbolcuların dinlenmesini sağlamak amacıyla gündeme gelen devre arası uygulaması üzerine yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "Takvimde gereken boşluğun oluşturulabileceği konusunda hemfikiriz. Bu konuda yapıcı görüşmeler devam edecek ve yayın hakları sahipleriyle uygun bir çözüm yolu arayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın önde gelen İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinin tümünde devre arası uygulanıyor. İngiltere'de devre arasına geçilmesi halinde maç sayısında azalmaya gidilmesi ise planlanmıyor.

Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi Premier Lig ekiplerini çalıştıran teknik adamlar, dinlenme süresinin azlığı nedeniyle futbolcularının çok sık sakatlandıkları şikayetinde bulunmuştu. FA ise yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşma gereği 2019'a kadar devre arasının yapılamayacağını ifade etmişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.