Premier Lig ve Bundesliga da ertelendi

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. Daha önce bu haftaki mücadelelerin oynanacağı açıklayan Almanya'da ise maçlar 2 Nisan'a kadar ertelendi

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship ligindeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bazı futbol kulüplerinin karantina kararı almasının ardından böyle bir adım atıldığı kaydedildi.

Lig maçlarının yanısıra Federasyon kupası ve altyapı takımlarının maçlarının da 4 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edilen açıklamada, taraftarlara mağduriyet yaşamamaları için bilet ücretlerinin iade edileceği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Chelsea'nin, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Chelsea, tüm futbolcular ve teknik ekibin karantina altında tutulduğunu belirtmişti.

Arsenal, teknik direktör MikelArteta'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm futbolcuların ve teknik ekibin bireysel karantinaya alındığını duyurmuştu.

BUNDESLIGA DA ERTELENDİ

Almanya'dan da beklenen açıklama geldi. Almanya Bundesliga'da oynanacak maçların 2 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.