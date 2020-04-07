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Premier Lig tehlikede

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Premier Lig tehlikede

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, "Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, koronavirüsün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

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