Premier Lig'e kaleci damgası

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kalecilere verilen rekor bonservis bedelleri çok tartışılmıştı. Alisson Becker, Kepa Arizzabalaga ve Ederson, ortaya koydukları oyun ile bu tartışmalara nokta koydu

İngiltere Premier Lig'de kalelerinde devleşen 3 kaleci, dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bonservisine 62 milyon euro ödenen Brezilyalı eldiven, 16 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Kalesinde 6 gol gören Liverpool, puan cetvelinin ilk sırasında. Alisson'un rekorunu elinden alarak 80 milyon euro karşılığında Atletik Bilbao'dan Chelsea'nin yolunun tutan Kepa Arizzabalaga da etkili bir performans ortaya koydu. İspanyol eldiven 16 lig maçının 8'inde kalesinde gol görmedi. Son şampiyon Manchester City'nin genç kalecisi Ederson da 16 maçın 8'inde kalesini gole kapadı. Brezilyalı kaleci, 16 maçta 9 gol yedi.