banner237
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
9 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
9 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
22 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
258 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
24 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
16 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
312 0
banner82

Premier Lig'e kaleci damgası

banner27

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kalecilere verilen rekor bonservis bedelleri çok tartışılmıştı. Alisson Becker, Kepa Arizzabalaga ve Ederson, ortaya koydukları oyun ile bu tartışmalara nokta koydu

banner210
Premier Lig'e kaleci damgası
banner215

İngiltere Premier Lig'de kalelerinde devleşen 3 kaleci, dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker, beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Bonservisine 62 milyon euro ödenen Brezilyalı eldiven, 16 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Kalesinde 6 gol gören Liverpool, puan cetvelinin ilk sırasında.

Alisson'un rekorunu elinden alarak 80 milyon euro karşılığında Atletik Bilbao'dan Chelsea'nin yolunun tutan Kepa Arizzabalaga da etkili bir performans ortaya koydu. İspanyol eldiven 16 lig maçının 8'inde kalesinde gol görmedi.

Son şampiyon Manchester City'nin genç kalecisi Ederson da 16 maçın 8'inde kalesini gole kapadı. Brezilyalı kaleci, 16 maçta 9 gol yedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.